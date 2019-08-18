Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.A. (52) idaresindeki 53 AU 907 plakalı otomobil, Gerede'den Karabük istikametine seyir halindeyken Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü C.A. ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Otomobil duvara çarptı
Çerkeş istikametinden Gerede yönüne giden T.D. yönetimindeki 34 GR 4261 plakalı otomobil de Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Otomobilde bulunan 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
- Otomobil devrildi
Kastamonu yönünden Karabük istikametine giden İ.Ö. (54) idaresindeki 37 AS 301 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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