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Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 01:32 | Son Güncelleme

Yaklaşık 200 metreden uçuruma devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi ormanlık alanına giden ve sürücüsü belirlenemeyen 78 AN 495 plakalı otomobil, yaklaşık 200 metreden uçuruma devrildi.

Kazada, araçtan fırlayan Eyüphan Kızılay olay yerinde hayatını kaybetti, Recep Kılıç ise yaralandı.

Civardakilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Güçlükle ulaşılan Kılıç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızılay'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olay yerine inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

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