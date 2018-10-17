HABER

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:26 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

Karabük'te meydana gelen trafik kazasına bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen Emrah Bitik (41) yönetimindeki 37 HA 747 plakalı otomobil, Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak aydınlatma direği ve ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bitik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!
Gamalı haç Türk damgası çıktıGamalı haç Türk damgası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.