Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

Karabük'te meydana gelen trafik kazasına bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen Emrah Bitik (41) yönetimindeki 37 HA 747 plakalı otomobil, Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak aydınlatma direği ve ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bitik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

