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Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 23:38 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gurbetçi ailenin içinde bulunduğu minibüs traktöre arkadan çarptı.

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gurbetçi ailenin içinde bulunduğu minibüs traktöre arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesine bağlı Aslanlar rampasında meydana geldi. Karabük istikametinden Gerede istikametine seyreden Ali İhsan Koç (46) idaresindeki 82-VKT-4 Hollanda plakalı minibüs İmanlar mevkiinde önünde seyreden Engin Kaynar (35) idaresindeki 78 EB 321 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrilirken, gurbetçilerin bulunduğu minibüs ise yaklaşık 75 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan aynı aileden sürücü Ali İhsan (46), eşi Buket (45), İlayda Şule (14), Abdusamet Can ( 20), Kayra Hulisi (9) ve Ceren Koç (21) ile traktör sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımları çıkarılırken, Buket Koç ise minibüs içinde sıkışarak olay yerinde can verdi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilirken, durumu ağır olan traktör sürücü Engin Kaynar’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada minibüs içinde sıkışarak can veren Buket Koç’un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesinin ardından çıkarılarak Eskipazar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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