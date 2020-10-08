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Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 20:32 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Çıraklar köyü mevkiinde meydana geldi.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Çıraklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Karabük istikametine giden T.K. yönetimindeki 09 ABE 555 plakalı Fiat marka panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.K (65) yaralandı. Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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