Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Karabük-Yenice Karayolunda medyana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Mehmet Benli (54) yönetiminde 78 SB 794 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yolda çıkarak aydınlatma direği ile istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürçü Mehmet B., eşi Kezban B. ve kızı Melek B. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardıma koştuğu kazada baba ve kızı araçtan çıkarılırken, anne Kezban Benli (45) . ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekibi, UMKE, AFAD ve 112 ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Kezban B. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ve kalbi duran Melek Benli (20) doktorların yoğun çabası sonrası yeniden hayata döndürülerek ameliyata alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



