Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu ilçesine giden yabancı uyruklu J.A.J.A.L. (22) idaresindeki 78 MA 085 plakalı otomobil, önünde seyreden O.G'nin kullandığı (67) 78 AN 123 plakalı otomobille çevre yolu Valilik mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü J.A.J.A.L ve yanında bulunan yabancı uyruklu A.H.H.A.F (22) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralıyı ise özel bir hastaneye kaldırdı.

A.H.H.A.F'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

