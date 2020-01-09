Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Şaban M. yönetimindeki 78 DC 516 plakalı otomobil Karabük istikametinden Safranbolu’ya giderken kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Harun E. (46) idaresindeki 55 SY 201 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücüde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

