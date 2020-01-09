HABER
  4. Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:56 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Şaban M. yönetimindeki 78 DC 516 plakalı otomobil Karabük istikametinden Safranbolu’ya giderken kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Harun E. (46) idaresindeki 55 SY 201 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücüde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
İran: Stratejik bir fırsat mı, bataklık mı?İran: Stratejik bir fırsat mı, bataklık mı?
Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılarYavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti

9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İşte Milli Piyango'da kazandıran numaralar

Bolu'da korku dolu anlar! TIR, akaryakıt istasyonunun marketine böyle daldı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Dehşet anları kamerada

9 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 4 milyon TL devretti

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.