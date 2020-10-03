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Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Karabük-Ankara Karayolu Söğütlü Çeşme mevkisinde meydana geldi.

Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karabük-Ankara Karayolu Söğütlü Çeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Numan Aydemir yönetimindeki 54 TT 878 plakalı Audi marka otomobil, dinlenme tesislerinden çıkıp Karabük istikametine dönüş yaptığı sırada Karabük’ten Gerede istikametine giden Ercuman Ünsal yönetimindeki 34 JY 6476 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Azize Ünsal (49), Ayşe Aydemir (50) ve Hacer Aydemir (61) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

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