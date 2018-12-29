HABER

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 19:32 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen S.Ş.nin kullandığı 78 SR 104 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.B. yönetimindeki 37 SP 138 plakalı otomobil ile Balıklar Kayası mevkinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ş. ve K.B. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika kapalı kalan Safranbolu-Karabük kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralıŞemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olduŞemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.