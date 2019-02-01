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Karabük’te trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:36 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre H.Y.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre H.Y. idaresindeki 25 HB 821 plakalı otomobili ile Gerede ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde 35. kilometreye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj taşlarına çarptı. Çarpma neticesinde tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü H.Y., araçta bulunan yolcular M.Y., A.Y. ve N.B. yaralandı. Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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