Karabük’te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (38) idaresindeki 81 BZ 855 plakalı otomobili ile Gerede istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ bankette bulunan kavşak levhasına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus K., araçta bulunan yolcular Meryem K., Ahmet K. ve İlyas K. yaralandı. Kazada 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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