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Karabük’te trafik kazası: 4 yaralı

01.12.2020 22:58 | Son Güncelleme:
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Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice ilçesi Kale köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alana mantar toplamaya giden Döndü B. (45) idaresindeki 78 AAJ 529 plakalı Suzuki marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Döndü B. ile araçta yolcu olarak bulunan Şener E. (59), Belkıs E. (44) ve Rıfat E. (76) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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