Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen Ece Akın yönetimindeki 78 SH 925 plakalı cip ile aynı yönde seyreden Suna Tanış Çetin'in kullandığı 41 LN 877 plakalı otomobil, Beşbinevler Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Melis Yüce, Uğur Ekiz ve Çağrı Çetin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

