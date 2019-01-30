Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı

Karabük-Çerkeş D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Kaya (49) idaresindeki 55 K 1293 plakalı kamyonet Gerede istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet daha sonra demir bariyerlere de çarparak yan yattı. Yoldan geçen ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonet içerisinde bulunan yaralılardan sürücü Kaya ile birlikte, Emine Kaya (50), Hamide Taşdemir (41), Seyit Ahmet Taşdemir (39) ve Hatice Taşdemir (68) çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

