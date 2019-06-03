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Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 00:19 | Son Güncelleme

Karabük’te iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde meydana geldi.

Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı

Karabük’te iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 34 EFP 0037 plaka sayılı kamyoneti ile Yeşil Mahalle çevre yolunundan Safranbolu istikametine seyrederken sanayi kavşağına geldiğinde trafik lambalarında önünde bekleyen bekleyen M. A.’nın idaresindeki 78 DE 046 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Bu sırada M.A. da önünde bulunan trafik lambalarında bekleyen sürücüsü S.Y.’nin kullandığı 78 DB 994 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 34 EF 0037 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile araçta bulunan yolcular R. A.(66), N. B.(64), 78 DE 046 plakalı araçta bulanan yolcular Z.A.(42)ve Y.A.(17) hafif bir şekilde yaralandılar.
Yaralılar 112 ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayatî tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı

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