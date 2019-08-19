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Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara'ya giden E.Y. (32) yönetimindeki 34 RYL 69 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı'nda, Ö.Ö'nün (20) kullandığı 10 V 3216 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü E.Y. ve yanında bulunan Ö.A.Y. (30) ile Z.Y. (1), diğer sürücü Ö.Ö. ve yanındaki V.Ö. (44) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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bebek Karabük trafik kazası

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