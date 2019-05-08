Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar istikametine giden Yusuf A. (26) yönetimindeki 67 ED 520 plakalı otomobil, Metin B.'nin (55) kullandığı 78 AAB 627 plakalı otomobille Üçevler mevkisinde çarpıştı.
Yaklaşık 3 metreden yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yusuf A. araçtaki Muhammet A. (19), Medine (13), Hüseyin (45) ve Emine K. (41) ile Emine D. (17) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Diğer otomobilin sürücüsü ise tedbir amaçlı ambulansta muayene edildi.
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