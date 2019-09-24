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Karabük'te trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazası: 8 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesi istikametine giden Hasan Cirit yönetimindeki 59 TR 564 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bolu-Karabük il sınırı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Döndü, Aynur, Songül, Kamil, Nisanur, Yunus Emre ve Melisa Cirit ile Dilek Gökçe yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ineğe çarptığını söylemesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde ineği aradı.

Olay yeri ve çevresinde ineği bulamayan ekipler, yakındaki bir çobanın bilgisine başvurdu.

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Karabük trafik kazası

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