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Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'de İmren Alakoç'un kullandığı 78 BT 366 plakalı cip, hastane kavşağında Tuğba Uzunağaç yönetimindeki 78 SM 083 plakalı bir başka cip ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve bir süre sürüklenen cip, park halindeki 78 BP 421 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, Alakoç'un kullandığı cipte bulunan Feyzanur Alakoç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Alakoç'un kullandığı cipin, kavşağa girdiği anda diğer cipe çarparak devrilmesi ve bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile çarpması yer alıyor.

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Karabük trafik kazası

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