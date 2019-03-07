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Karabük’te Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alışının 25.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alışının 25. yıldönümü dolayısıyla verilen konser büyük beğeni topladı.

Karabük Valiliği tarafından 2019 yılının Karabük Kültür Sanat Buluşmaları ilan edilmesi ve Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alışının 25. yıldönümü dolayısıyla başlayanlar etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Dansları Topluluğu, Safranbolu’da konser verildi.

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda verilen konsere Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcıları Barbaros Baran, İsmail Bayata ve Numan Tahir Şimsek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizcan Eminov, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat yönetmeni Abdullah Alper Kurbani yönetimindeki konserde Türk dünyasından ezgiler seslendirilirken, halk dansları gösterileri izleyenler tarafından alkış aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün farklı bir topluluğu vardı. Bütün Türk dünyasını neredeyse buraya getirdiler. Her şeyin güzel gittiğini düşünüyorum. Safranboluluların böyle güzel bir akşamda bir araya gelmesi, Karabük Üniversitesinde 6 bin 500’ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu kardeş ülkelerden. Onlara böyle bir üniversitenin salonunda güzel bir toplulukla buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu” dedi.

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