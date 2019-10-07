Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Türkiye'nin ilk ‘bebek kütüphanesi’ açıldı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Biz kütüphanelerle vatandaşımıza yetişkinlik, erişkinlik çağında ulaşmanın ötesine geçmek istiyoruz. 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Biz bununla sadece bebeklere dokunmak istemiyoruz. Bununla beraber aslında önce anneye dokunmak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 'Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı' düzenlendi. Karabük Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışına katılan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, burada yaptığı konuşmada, Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı'nın Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkat çekti. Bebek kütüphaneleri ile gelecek nesillere daha çok dokunmuş olacaklarını ifade eden Turşucu, "Biz kütüphanelerle vatandaşımıza yetişkinlik, erişkinlik çağında ulaşmanın ötesine geçmek istiyoruz. Bunun için de sadece çocuklara değil 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Biz bununla sadece bebeklere dokunmak istemiyoruz. Bununla beraber aslında önce anneye dokunmak istiyoruz. Anneyi yakalamak istiyoruz. Kütüphaneyle, kitapla bir araya geldiği mekanları arttırmak istiyoruz. Böylelikle gelecek nesillere çok daha fazla dokunabilmiş olacağız. Yaptığımız iş bu. Hayırlı bir iş. İnşallah Karabük’te başlayan bu dev adım hızlanarak Türkiye safına yayılacaktır." dedi.