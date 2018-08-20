Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 otomobili kent girişinde durdurarak arama yaptı.

Operasyonda, otomobillerde bulunan C.K, İ.D, N.İ, E.T, R.Ü, B.Ü, T.G, K.S, A.G, G.G, M.S ve B.Ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobillerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

