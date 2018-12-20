Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı şüpheli D.G'yi, 100. Yıl Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, A.G.T. ve Ç.U'yu da gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu madde inceltici ve uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerden D.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen A.G.T. ve Ç.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

