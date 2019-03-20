Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22) ve T.O. (25) gözaltına alındı.
Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, uyuşturucu sigara, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerde E.E, E.Ö. ve K.Y. savcılık talimatıyla salıverildi,
Adliyeye sevk edilen T.O, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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