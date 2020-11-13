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Karabük’te uyuşturucu operasyonu

13.11.2020 19:14 | Son Güncelleme:
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu A.A.I.’nın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı.

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu A.A.I.’nın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıs hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan diğer operasyonda Ürdün uyruklu N.N.R.H. ve Yemen uyruklu R.A.A.’nın ikametlerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alarak operasyon başlattı.
Yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 6 adet fişek halinde satışa hazır vaziyette 15 gram esrar maddesi, birer adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan şişe, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçundan işlem yapılırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu

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