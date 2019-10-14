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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İsmetpaşa mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan Y.Ç. ile R.Y’nin üzerinde arama yaptı. 36 gram kannabinoid ele geçirilirken, Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı. Y.Ç. ve R.Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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