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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Safranbolu'da düzenlediği operasyonda F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç.'yi (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skUnk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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