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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

KARABÜK Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir cezaevi firarisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir cezaevi firarisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüphelilerin evinde 53 gram skunk ele geçirdi.
100 Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan narkotik ekipleri uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli H.Y.’yi takibe alındı. H.Y.’nin girdiği eve düzenlenen operasyonda 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen N.Ç. ile aynı evde kaldıkları öğrenilen H.Y. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKarabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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