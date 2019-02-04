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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Karabük’te uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Karabük’te uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan S.Ö., Ş.Ö. ve S.K. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 240 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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