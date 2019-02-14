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Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek’ çadırının açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:12 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda kurulan “Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırının açılışı yapıldı.Açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük Safranbolu İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Danış, MHP Karabük İl Başkanı Dr.

Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek’ çadırının açılışı yapıldı

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda kurulan “Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırının açılışı yapıldı.
Açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük Safranbolu İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Danış, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Giyim, gıda, kozmetik, yapı, dekorasyon, mobilya, ev eşyası, inşaat, elektronik ve daha birçok kategoride ürün yelpazesinin yer aldığı esnaf günleri çadırına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

’Vatandaşa indirim, esnafa destek’ amacıyla kurulan ‘Esnaf Günleri’ çadırının açılışında konuşan Karabük Belediye Başkanı Vergili, "7-8 ay önce esnafları ziyaret ettiğinde mağdur olduklarını, kiralarını dahi ödemekte zorlandıklarını belirterek, mevsim sonu satışlarla ellerindeki malları satabilirler diye hızlı bir organizasyonla bu şekilde bir çadır kurdurup belirli esnaf arkadaşımıza, talebi olanlara bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalıştık. Karabük’ün 50 yıllık geleceğini inşa etmek için yola çıktık. İnşallah bu görevi cenabı Allah bizlere tekrar nasip edecek. Sizlerin desteği ile birlikte Karabük’ün 50 yıllık geleceğini inşa edeceğiz” dedi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, beraberindekilerle birlikte çadırı gezerek esnaflara hayırlı olmasını diledi.

Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek’ çadırının açılışı yapıldı

Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek’ çadırının açılışı yapıldı

Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek’ çadırının açılışı yapıldı

Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek’ çadırının açılışı yapıldı

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