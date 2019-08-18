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Karabük'te 'yağmur' kazaları: 22 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda bugün meydana gelen 9 kazada, toplam 22 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.  D755 yolunun Mermer mevkisinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, C.A.

Karabük'te 'yağmur' kazaları: 22 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda bugün meydana gelen 9 kazada, toplam 22 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
D755 yolunun Mermer mevkisinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, C.A. (52) yönetimindeki 53 AU 907 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, su tahliye kanalına devrildi. Araçtaki sürücü C.A. ile K.D. (34), B.A. (49), N.A. (55) ve T.A. (54) yaralandı.
Karabük- Çankırı yolunun İsmetpaşa mevkisinde meydana gelen kazada ise T.D.'nin kullandığı 34 GR 4261 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyere çarptı. Otomobildeki A.D. (67), D.D. (12) ve S.D. (13) yaralandı.
Kastamonu- Karabük yolunun Konarı mevkisindeki kazada, Karabük yönüne giden İ.Ö. (54) yönetimindeki 37 AS 301 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 10 metreden şarampole devrildi. Sürücü İ.Ö., kazada yaralandı.
Karabük- Bartın yolunun Kirkille mevkisinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün ismi bilinmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla attı. Sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen diğer 5 kazada yaralanan 8 kişi ile birlikte toplam 22 kişi, hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karabük'te 'yağmur' kazaları: 22 yaralıKarabük'te 'yağmur' kazaları: 22 yaralıKarabük'te 'yağmur' kazaları: 22 yaralıKarabük'te 'yağmur' kazaları: 22 yaralı

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