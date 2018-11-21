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Karabük'te yanan kamyonun içinden ceset çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 07:24 | Son Güncelleme

Park halindeki kamyonda çıkan yangının, cesedi bulunan gencin ısınmak için kullandığı tüpten kaynaklandığı belirlendi

Karabük'te yanan bir kamyonun içinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde park halindeki 52 K 5979 plakalı kamyondan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Kamyonda inceleme yapan polis ekipleri ise kabin içindeki yatak kısmında bir kişinin yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, Seyfullah Yaka (20) olduğu anlaşılan bu kişinin öldüğünü belirledi.

Kamyon ve çevresinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, gencin cesedini kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Bu sırada olay yerine gelen Seyfullah Yaka'nın annesi, babası ve kardeşleri sinir krizi geçirdi.

Yaka'nın ailesiyle tartışıp evi terk ettiği, ailesine ait kamyonda geceyi geçirmek istediği ve uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı tüpten yangının çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cesed kamyon Karabük Seyfullah Yaka yangın

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