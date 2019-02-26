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Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:17 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan 63 bekçi ile bir araya geldi.Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda kent merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek olan bekçilere verilen oryantasyon eğitiminde bir araya gelerek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.Esnaf ziyareti yaptıkları sırada kendilerine bekçilerin ne zaman geleceklerini sorduklarını belirten Vali Fuat Gürel, “Hayırlı olsun öncelikli olarak.

Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan 63 bekçi ile bir araya geldi.
Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda kent merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek olan bekçilere verilen oryantasyon eğitiminde bir araya gelerek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Esnaf ziyareti yaptıkları sırada kendilerine bekçilerin ne zaman geleceklerini sorduklarını belirten Vali Fuat Gürel, “Hayırlı olsun öncelikli olarak. İnşallah layıkıyla bu işi yapacaksınız aldığınız eğitimlerle. Buradaki tamamlayıcı eğitimlerle belli bir aşamaya geldiniz. Vatandaşlarla beraber olacaksınız. Burada hangi esnaf oturuyor, o sokaklardan kimler geçiyor bunları zamanla ezbere bileceksiniz. Buralar zaten kendi bölgeniz. Bir kısmınız merkezde bir kısmınız ilçelerde duracaksınız. Bölgeyi bizlerden daha iyi tanıyorsunuz. Sizin göreviniz bellidir” dedi.

“Varlığınız çok önemli”
Vali Gürel, önleyici kollukların çok önemli olduğunu ifade ederek, “Özellikle bekçilerin görev tanımı olarak hakim olduğunuz bölgede bir olay olmadan önce onun önüne geçebilmek. Polis arkadaşların sahası çok geniştir. Devriye atarak bunun önüne geçmeye çalışıyorlar ama sizin göreviniz daha spesifik alan olacağı için sizin olduğunuz yerlerde bir kısım işlerin hiç olmaması gerekir. Özellikle hırsızlık, kontrolü mümkün olan yerlerde başkasının gelip bir suç işleme meyillini ortaya koyabilmesinin önüne geçilmesi açısından varlığınız çok önemlidir” diye konuştu.

“Hakka ve halka hizmet noktasında görevlerinizi ifa edeceksiniz”
Oryantasyon eğitimini tamamlayarak teşkilatın önemli bir ihtiyacını yerine getireceklerini kaydeden İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ şunları söyledi:
“Bugüne gelinen süreçte bu işin gerçek manada polis teşkilatımızın yardımcı kolluk olarak çok büyük bir ihtiyacını karşılıyordunuz. Son 2 yılda özellikle sizlerin kadrolarımıza katılmanız sebebi ile bizim asayiş hizmetlerindeki önemli bir ihtiyacımızı hem merkezde hem de ilçelerimizde sisteme entegre etme şekliyle çok büyük başarılı sonuçlar alacağız. Yarın itibari ile göreve başlayacaksınız. Nasıl başlarsanız o şekilde devam edeceksiniz. Sizlerden ricam mutlak suretle başta anayasanın kanunlarımızın ve mevzuatların sizlere yüklediği sadece ve sadece hakka ve halka hizmet noktasında verilmiş görevleri ifa edeceksiniz. Gece çalıştırılmak üzere sisteme entegre edildiniz. Onun için görev yerleriniz devriye yerleriniz, güzergahlarınız belirlenmiş. Ne kadar halka inebilirseniz o halk size her şeyi verecektir.”
Konuşmaların ardından Vali Gürel ve Emniyet Müdürü Tuğ yarın göreve başlayacak olan bekçiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

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