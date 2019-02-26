Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan 63 bekçi ile bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda kent merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek olan bekçilere verilen oryantasyon eğitiminde bir araya gelerek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Esnaf ziyareti yaptıkları sırada kendilerine bekçilerin ne zaman geleceklerini sorduklarını belirten Vali Fuat Gürel, “Hayırlı olsun öncelikli olarak. İnşallah layıkıyla bu işi yapacaksınız aldığınız eğitimlerle. Buradaki tamamlayıcı eğitimlerle belli bir aşamaya geldiniz. Vatandaşlarla beraber olacaksınız. Burada hangi esnaf oturuyor, o sokaklardan kimler geçiyor bunları zamanla ezbere bileceksiniz. Buralar zaten kendi bölgeniz. Bir kısmınız merkezde bir kısmınız ilçelerde duracaksınız. Bölgeyi bizlerden daha iyi tanıyorsunuz. Sizin göreviniz bellidir” dedi.

“Varlığınız çok önemli”

Vali Gürel, önleyici kollukların çok önemli olduğunu ifade ederek, “Özellikle bekçilerin görev tanımı olarak hakim olduğunuz bölgede bir olay olmadan önce onun önüne geçebilmek. Polis arkadaşların sahası çok geniştir. Devriye atarak bunun önüne geçmeye çalışıyorlar ama sizin göreviniz daha spesifik alan olacağı için sizin olduğunuz yerlerde bir kısım işlerin hiç olmaması gerekir. Özellikle hırsızlık, kontrolü mümkün olan yerlerde başkasının gelip bir suç işleme meyillini ortaya koyabilmesinin önüne geçilmesi açısından varlığınız çok önemlidir” diye konuştu.