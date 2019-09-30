Karabük’te yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünün yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında ilde yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi ile yerli üretim desteklenmeye devam ediyor. Proje kapsamında Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde çiftçi İsmail Erşahin tarafından yerli tohumla yapılan fasulye üretimi hasadı yapıldı. Hasat programına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Programda Vali Gürel ve diğer protokol üyeleri tarafından fasulye hasadı yapılırken, yerli ürünlerle hazırlanmış olan yemekler de misafirlere ikram edildi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının, yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını olduğunu söyledi. Çok heyecanlı ve mutlu oldukları bir proje olduğunu ifade eden Ayvalık, "Gerçekleştirdiğimiz projeyle, ilimizde ilk etapta 11 tane çeşit belirledik. Bunlar farkı türlere ait olan çeşitlerdi. Daha sonra biz bunu kitapçık haline getirdik. Bahar dönemiyle Yenice ilçemizde bulunan ıhlamur ağaçlarının çiçek açmasıyla ıhlamuru da bu 11 ürün desenimizin içerisine kattık. Şuan 12 çeşidimiz var, 9’u ayrı türe ait. Bunlarla ilgili biz fenolojik gözlemlerimizi yapıyoruz. Projemiz uzun soluklu bir proje, 2023 yılına kadar devam edecek. Temmuz ayının ilk haftası itibariyle tohumları toprakla buluşturduk. Bunları her birini ayrı sıra halinde iki sıraya ayırdık. Amacımız, buradan elde ettiğimiz tohumların isminin doğruluğunu teyit etmek. Proje kapsamında 40 öğrencimizi Karabük genelinde tarım gönüllüsü olarak belirledik. Öğrencilerimizle gelerek fasulyelerimizin bakımlarını yaptık, farklı çeşit olanlarını ayırdık. Onları sökerek çeşitlerin karışmamasını sağladık" dedi.