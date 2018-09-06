Karabük'te yıldırım düşen ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, yıldırım düşen tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Düzçam köyünde Ali Altan'a ait tek katlı ahşap eve, dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında alevler, bodrumda bulunan odunlara da sıçrayarak büyüdü. Alevlere müdahale eden köylüler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarında yangın söndürülürken, ev ve garajda bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.
DOLU YAĞDI
Gece saatlerinde, Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyü Çotler Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının ardından yeşil alanlar beyaza büründü.
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