HABER

Karabük'te yıldırım düşen ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, yıldırım düşen tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, yıldırım düşen tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Düzçam köyünde Ali Altan'a ait tek katlı ahşap eve, dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında alevler, bodrumda bulunan odunlara da sıçrayarak büyüdü. Alevlere müdahale eden köylüler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarında yangın söndürülürken, ev ve garajda bulunan traktör kullanılamaz hale geldi. DOLU YAĞDI Gece saatlerinde, Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyü Çotler Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının ardından yeşil alanlar beyaza büründü.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ’da koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Elazığ’da koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.