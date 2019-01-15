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Karabük'te yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

D-100 karayolunun Bolu istikameti, yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşıma kapandı

Karabük'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında bulunan D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Aslanlar mevkisindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametinde ulaşım durdu.

Araçların, İstanbul ve Ankara istikametine gidişlerine de izin verilmezken, bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların karayoluna çıkışlarını belirlenen bazı noktalarda engelleyen polis ekipleri, yaşanan hasarlı kazalara da müdahale ediyor.

Öte yandan yağışı fırsat bilen bölge sakinleri, yolda kalan sürücülere araçları için zincir satıyor.

Kamyon sürücüsü Mustafa Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 saattir beklediğini söyledi. Kastamonu'dan Bursa istikametine gittiğini aktaran Yanıkoğlu, yolların açılmasını umduklarını kaydetti.

- Safranbolu'da kar etkili oldu

Safranbolu ilçesinde de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hasarlı zincirleme kaza nedeniyle bir süre tek yönlü trafiğe kapanan Kaya Erdem Caddesi, belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından açıldı. Bazı sürücülerin yolda ilerlemekte zorlandığı ve araçların kaydığı görüldü.

Öte yandan vatandaşlar da karın tadını çıkardı. Ailesiyle kardan adam yapan Ayhan Satıcı, kar yağmasıyla çocukların mutlu olduğunu ve sokakta oynadıklarını söyledi.

Kardan adam yaptıklarını ifade eden Satıcı, "Önceden kömürümüz vardı, şimdi doğal gaz gelince kömür bitti. Gözünü, kaşını, ağzını yapamadık. Yarım kaldı, buna da şükür." dedi.

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