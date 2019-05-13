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Karabük'te yolda çatlaklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Toprak kayması sonucu bir mahallenin yollarında çatlaklar ve küçük çaplı çökme meydana geldi - Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürü İrfan İnal: - "Muhtemelen su kaynağı ya da su kaçağı bulunuyor. Toprak kaymasına suyun neden olduğunu düşünüyoruz. Tedbirlerimizi alarak çalışmalara başladık. Kısa sürede o bölgede bir sonuca varırız"

Karabük'te toprak kayması sonucu bir mahallenin yollarında küçük çaplı çökme ve çatlaklar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Cadde'de toprak kayması sonucu yol ve 80 daireli iki sitenin istinat duvarları zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, önlem almak ve çökme ile çatlakların sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

- "Bölgede tedbir aldık"

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürü İrfan İnal yaptığı açıklamada, toprak kayması olan bölgede tedbir aldıklarını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran İnal, "Muhtemelen su kaynağı ya da su kaçağı bulunuyor. Bunun üstünde duruyoruz. Bu toprak kaymasına suyun neden olduğunu düşünüyoruz. Tedbirlerimizi alarak çalışmalara başladık. Kısa sürede o bölgede bir sonuca varırız." diye konuştu.

Sitenin yönetim kurulu başkanı Ayhan Kuz da asfaltta oluşan çatlağın yavaş yavaş büyüdüğünü söyledi.

Tedirgin olduklarını ve yetkililere haber verdiklerini anlatan Kuz, "Belediye ekipleri geldi ve tehlikeli olduğunu gördü. Şu anda çalışmalar başladı ve devam ediyor." dedi.

Sitede 80 daire bulunduğunu belirten Kuz, tedbir alındığını ancak 80 daireden 40'ının tehlike altında olduğunu ileri sürdü.

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