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Karabük’te zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 19:59 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa mevkiinde, Eskipazar istikametinden Gerede istikametine seyir halinde olan A.D.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa mevkiinde, Eskipazar istikametinden Gerede istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 25 AAL 586 plakalı otomobil, S.B. yönetimindeki 63 PP 670 otomobile çarptı. Daha sonra A.D. yönetimindeki otomobil çarpmanın şiddetiyle banket üzerinde park halinde bekleyen T.C. yönetimindeki 55 UA 533 plakalı otomobile de arkadan çarptı. Zincirleme kazada A.D., Y.D. (14), S.B. (34), A.C. (12), S.C. (37), M.H.C. (6), H.K.C. (3), T.C. (39) M.M.E. (27), Ş.E. (28), F.B. (28), H.B. (21), Y.S.B. (9), Y.S.B. ve A.E. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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