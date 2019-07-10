Karabük'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Özdemir'in kullandığı 78 DE 224 otomobil ile Hikmet Gürbüz'ün kullandığı 78 SC 657 plakalı halk otobüsü, Çelik Gülersoy Caddesi Dere Tarla Sokak ayrımında çarpıştı.

Kazayı fark edemeyen Ayhan Küçüktepe idaresindeki 78 SB 563 minibüs ile Ümit Yılmaz'ın kullandığı 31 PF 130 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

