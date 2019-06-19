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Karabük'teki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

Babasıyla tartıştığı sırada aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Emirhan G. toprağa verildi

Karabük'teki cinayet

Karabük'te, çıkan tartışmada babasının bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Emirhan G'nin (26) cenazesi defnedildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Emirhan G'nin cenazesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İddiaya göre dün, Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta oturan Emirhan G. (26), tartıştığı babası A.G. tarafından bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan baba, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

Tartışmanın, babanın bilgisayar başında çok zaman geçiren oğlunu uyarmasıyla çıktığı ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
baba-oğul cinayet Karabük

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