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Karabük'teki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde evinde darbettikleri kişinin ölümüne, eşinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu 3 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile otuzar yıl hapis cezasına çaptırıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde evinde darbettikleri kişinin ölümüne, eşinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu 3 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulcabbar Abbud, Derviş Dakka ve Muhammed Zehra ile tarafların avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, yaptıklarından pişman olduklarını, ağır tahrik sonucunda suçu işlediklerini iddia ederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların her birine "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan 12 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 18 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Yeni Mahalle Mehmet Ali Şahin Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Rahmi (64) ve Halime Kayacuk (63) çiftinden bir süre haber alamayan oğulları Yavuz Kayacuk, 19 Kasım 2014'te telefonla komşularını arayarak yardım istemiş, eve giden komşuları, kapının açılmaması üzerine polis ekiplerini çağırmıştı. Çilingirle kapısı açılan evde, Rahmi Kayacuk'un öldüğü, eşi Halime Kayacuk'un ise ağır yaralı olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alınmış ve Karabük'te tutuklanmıştı.

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cinayet dava Eskipazar Karabük

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