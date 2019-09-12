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Karabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S.

Karabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S. (47), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.A.S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S., gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen Y.A.S.S., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.A.S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Karabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklamaKarabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

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