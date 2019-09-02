Karabük'teki düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 8 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eflani'de düzenlenen düğün merasiminde maganda kurşunu isabet eden bir kişinin ölümünün ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görevlilerce ele geçirilen "kuru sıkı" tabir edilen 4 ses tabancası ve ruhsatsız av tüfeğinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen tabancalar ve tüfekle ilgili, düğünde ateş ettikleri tespit edilen şahıslardan M.D, S.K, E.K, Ş.Ö'ye 'kuru sıkı tabanca bulundurmak', A.H.K. ve E.H.K'ye ise 'silah taşımak', S.B'ye 'ruhsatsız tüfek bulundurmak' suçundan idari yaptırım uygulanmış, S.B, Ş.Ö ve Ö.Ç. hakkında da 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatılmış, toplam 8 şahıs hakkında idari ve adli işlem yapılmıştır. Düğün ve cemiyetlerde her türlü tabanca ve tüfekle sözde kutlamalara karşı gerekli tedbirler alınmış, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir."