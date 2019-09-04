Karabük'teki düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 9 kişi hakkında daha idari ve adli işlem başlatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eflani'de 31 Ağustos'ta düzenlenen düğün merasiminde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümünün ardından çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

Görevlilerce ele geçirilen "kuru sıkı" tabir edilen 9 ses tabancası ve 3 ruhsatsız av tüfeğinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay meydana geldikten sonra 9 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele gerilmiş, 17 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.

İl merkezinde ve ilçelerimizde, düğün ve cemiyetlerde, her türlü tabanca ve tüfekler ile sözde kutlamalara karşı, gerekli tedbirler alınmıştır. Cemiyetlere katılan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir."

Olayla ilgili daha önce 8 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatılmıştı.

- Olay

Eflani ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, yakınları tarafından götürüldüğü Eflani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak gözaltına alınan Göller köyünün muhtarı C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan bulmuştu.

Hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait, davul ve zurna eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyordu.

