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Karabük'teki FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Z.Y.

Karabük'teki FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Z.Y. adlı kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.Y.'nin Trabzon'da olduğu belirlendi. Karabük ve Trabzon emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube ekiplerinin ortak operasyonunda Z.Y. adlı kadın, yakalandı. Gözaltına alınarak, Karabük'e getirilen Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Karabük'teki FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

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