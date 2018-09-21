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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Karabük'te FETÖ/PDY kapsamında aralarında KHK ile kapatılan KASİAD yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 7'si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada karar çıktı - Mahkeme heyeti, 15 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verdi

Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında KHK ile kapatılan Karabük Safranbolu İş Adamları Derneği (KASİAD) yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 7'si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Okcu, Beytullah Çağlıyan, Eyüp Keser, Mehmet Körpen, Murat Yetişir ve Sadık Benlioğlu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Ramazanoğlu da Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Son savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 15 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan değişen miktarlarda cezalar verilmesini, cezaevinde hayatını kaybeden Murat Tüfekçi hakkında açılan davanın ise düşürülmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuksuz sanık Ramazan Taşkıran'a 9 yıl, Beytullah Çağlıyan ve Ahmet Ramazanoğlu'na 8 yıl dokuzar ay, Murat Yetişir'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Adem Okcu, Mehmet Körpen, Sadık Benlioğlu ve Mustafa Duman'a 7 yıl altışar ay, Eyüp Keser, Bilal Gürsoy ve Nurettin Çeşmeci'ye 6 yıl üçer ay, Mustafa Gencay'a 3 yıl 9 ay, Aynur Gencay, Mustafa Tulumoğlu ve Tamer Akbaş'a 3 yıl 1 ay on beşer gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Taşkıran hakkında adli kontrol uygulamalarının ve yurt dışına çıkış yasağının devamına, Okcu, Çağlıyan, Ramazanoğlu ve Yetişir'in tutukluluk hallerinin devamına, Körpen ve Benlioğlu'nun yaşları ve sağlık durumlarını nazara alarak hükümle tahliyelerine, Keser'in ise tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmederken, tutuksuz sanıklar Gürsoy ve Çeşmeci'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, M.A.E'ye ceza verilmesine yer olmadığına, M.K. ile N.Ç'nin ise beraatına, cezaevinde hayatını kaybeden Murat Tüfekçi hakkında açılan davanın düşürülmesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY karar KASİAD

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