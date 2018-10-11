Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgüte bağlı yurt, dershane ve derneklerde görev yapmış tutuklu sanıklar Ramazan ve Duygu Ayan Baybuk ile Şenol Kurnaz, tutuksuz sanıklar Ayşe Y, Mehmet Ç. ve Mustafa Ç. ile avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Ramazan Baybuk'u 10 yıl 6 ay, Şenol Kurnaz'ı 9 yıl 9 ay, Duygu Ayan Baybuk'u 9 yıl, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Ayşe Y, Mehmet Ç. ve Mustafa Ç'yi 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Ramazan ve Duygu Ayan Baybuk ile Şenol Kurnaz'ın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

