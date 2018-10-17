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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Bin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük Mesut Bin

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